SUUR ÜLEVAADE | Säravad persoonid ja isegi üks uhke hobune! Need olid Eesti Naise juubeliaasta kaanelood

Ajakirja Eesti Naine esikaant on läbi aegade ehtinud nii maalid kui joonistused, lapsed, hobune, paarid ning mõni meeski. Ent kõige rohkem on kaanel olnud siiski Eesti naine. „Eesti Naise esikaanele sattumine on kindlasti sellele naisele, või siis ka miks mitte mehele, kompliment,“ sõnas hiljuti „Pealtnägija“ saates ajakirja peatoimetaja Mari-Liis Helvik.

„Ma ütleks isegi, et see on prestiižsem kui mõne teise ajakirja kaanel olla, sest Eesti Naine ilmub üks kord kuus, see on ikkagi 12 numbrit aastas. 12 naist aastas konkureerivad esikaanele,“ lisas ajakirjanik ja Kroonika peatoimetaja Ingrid Veidenberg, kes on isegi kahel korral Eesti Naise kaant kaunistanud. „See oli väga tore kogemus. Teeksin seda ka kolmandat korda. Kui sa oled sinna jõudnud, siis sa võid öelda: „Minu elutöö on tehtud. Ma olen Eesti Naise kaanel olnud, järelikult olen ma siin elus midagi hästi teinud.““

Äkki on mõni 2024. aasta kaanelugudest sul veel lugemata? Detsembrikuus tasub aeg korraks maha võtta ja see viga parandada. Alustame jaanuarikuust ja jõuame välja detsembrikuu numbrini, kus selgus ka just teie, lugejate poolt valitud Sajandi naine.

Sandra Sillamaa elust viie aasta pärast: arvan, et vahepeal olen nautinud rohkelt head seksi

„Ma ei taha kahetseda, et ma ei elanud sajaga,“ ütleb muusik ja arengutreener Sandra Sillamaa. „Rahutunne on minu jaoks see, kui panen täiega hullu: flirdin kaine peaga, sõidan üksinda reisile või ütlen välja, mida tegelikult mõtlen.“ Loe edasi...

Romi Hasa emarollist ja elust Soomes: võib-olla jäime sinna liiga kauaks

Romi Hasa on tagasi, teleekraanil. Pärast kaheksat aastat koduperenaisena Soomes, tagasikolimist Eestisse ja abielulahutust on ta Kanal 2 hommikuprogrammi saatejuht. Unistuste töö, nagu ta ütleb. Loe edasi...

Näitleja Helena Lotman: produktiivsust ja efektiivsust osatakse hinnata, aga vähe räägitakse päevadest, kus me midagi ei tee