Näitleja Helena Lotman: produktiivsust ja efektiivsust osatakse hinnata, aga vähe räägitakse päevadest, kus me midagi ei tee

„Kui uskuda inimestest rohkem, kui nad on, siis see annabki neile võimaluse olla rohkem, kui nad siiani on olnud,“ leiab näitleja Helena Lotman .

Tean-tean, et niimoodi ei saa. Et ajakirjas vormitakse sõnad veergudesse, millel on oma pikkus ja laius ja suund. Kuid kui võiks teisiti, peaks see lugu ilmuma märkmepaberil. Kollastel post-it-lehtedel. E-kirjadena. Telefonis tipitud meelespeadena.