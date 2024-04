KAANELUGU | Tuuli Roosma surmast kui elu osast: mul on kahju, et meie kultuuris ei ole lahkunuga pikemat hüvastijättu

Ilusal talvepäeval võtab Tuuli hoo üles Peipsi järvel, kus on ta maakodu vene vanausuliste ridakülas. „Sõida või Venemaale.“ Lumi on juba kadunud, aga jää on alles. Hiljuti ostis ta käeshoitava purjelohe Wing, mis tõmbab lagedal ägeda hoo üles.

„Lapsepõlve esimene uisumälestus on Tartust, mu ema on sealt pärit. Toomemäe tenniseväljakutele tehti talvel liuväli. Olin viiene või isegi noorem. Muusika mängib, keset liuvälja on kuusk. Me sõidame ringiratast ja minu meelest on see maailma tipp. Enam paremaks minna ei saa! Nagu filmis! Ma polnud midagi sellist kunagi varem kogenud – muusika mängib ja tuled säravad,“ naerab ta soojalt, elades kaasa väikese Tuuli vaimustusele.