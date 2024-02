KAANELUGU | Romi Hasa emarollist ja elust Soomes: võib-olla jäime sinna liiga kauaks

Romi: „See on põhiküsimus, et kas ma magada ka saan.“ Pärast aastavahetust ETV „Terevisiooniga“ konkureeriva hommikuprogrammi eetrisse tulek on tekitanud elevust. See ei jää märkamata kasvõi seepärast, et Tallinna kesklinna reklaamiekraanidelt vaatab möödujaid üleelusuuruses Romi koos kaassaatejuht Kristjan Goldiga.