VIDEO | Mari-Liis Helvik „Pealtnägijas“: Eesti Naine on alati olnud naiste kõrval ja arvan, et see ei ole väike panus

2024. aasta septembris Heidit Kaiolt peatoimetaja ametikoha üle võtnud Mari-Liis Helvik tõdes saates, et sada aastat on rohkem kui neli inimpõlve. „See on saja aasta jagu midagi inimeste kõrval, mis on liikunud nendega kaasa,“ ütles ta. „Eesti Naine on olnud vankumatu hea sõbranna, vanem õde või ükskõik kes, aga on alati olnud naiste kõrval ja ma arvan, et see ei ole väike panus.“