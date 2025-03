Eestlanna kogemus välisriigis: belglastel on huvitav säästunipp, mis peidab endas ka rõõmustavat õppetundi

Eks see esimest korda omaette elamine üks naljanumber ole. On tunne, et lõpuks ometi saab ise perenaine olla ja tähtsaid otsuseid teha. Näiteks päriselt sisse magada ja „ma ei viitsit“ realiseerida – ning siis ikkagi süümepiinades vaevelda ja avastada, et tõepoolest, hiljem pole tegevus vähem tüütuks muutunud, küll aga läheb seda edasi lükates lihtsalt kauem aega ja rohkem energiat. Kes oleks võinud arvata!