Seks ei ole alati kinnisidee

On levinud müüt, et mehed mõtlevad pidevalt seksist. Tegelikult ei samasta mehed end ise selle stereotüübiga. „Seks on lõbus, aga see ei ole nii rahuldustpakkuv, kui paljud teised asjad mu elus,“ ütles 29aastane finantssektori töötaja Gary Londonist.