Naised on alaesindatud töökohtadel, kus on otseselt võimalik tegeleda kliimamuutuste leevendamise ja sellega kohanemisega. Maailmapanga andmetel võivad roheinvesteeringud aastaks 2030 luua 213 miljonit uut töökohta, kuid 2015–2021 toimunud analüüsist selgus, et 66% uutest nn rohevaldkondade töökohtadest täidavad mehed.

Kliimamuutused süvendavad ka terviseriske. Naised, eriti rasedad, eakad ja lapsed, on kliimamuutuste mõju suhtes eriti kaitsetud. UNESCO koostatud analüüsist selgub, et looduskatastroofide, nagu kuumalainete ja üleujutuste tagajärjel sureb naisi 14 korda rohkem kui mehi ning kuni 80% kliimapagulastest on naised. Samuti mõjutab kliimakriis ebaproportsionaalselt naiste ligipääsu tervishoiule, sealhulgas raseduse ja sünnitusega seotud teenustele.

Teisalt on naised kliimaaktivistid ning keskkonnakaitse ja loodushoiu eestvedajad, kuid need ettevõtmised põrkuvad sageli puuduliku seadusandluse või hiigelettevõtete lobiga, mõlemaid esindavad üldjuhul mehed. Seega saab öelda, et huvikaitse töö ja vastutus pereelu ning kogukondade hoidmisel on naistel, ent raha ja võim muutuste juhtimiseks meestel.

Sooline tasakaal puudub ka teaduses. Teaduse tegemist peetakse endiselt maskuliinseks ja see tähendab, et naisi puudutavaid teemasid uuritakse vähem. 2019. aastal avaldatud Lanceti raporti kohaselt saavad naiste juhitud teadusprojektid vähem rahastust, nende artikleid avaldatakse harvem ja neid hinnatakse töökohtadel vähem kompetentseks kui mehi. On tõestatud, et naisteadlased kogevad töös mitmeid lisaraskusi, näiteks seksuaalset ahistamist ning töö- ja pereelu ühildamist.

vaid 18-s maailma riigis on riigijuhiks naine ja 15 riigis on naine valitsusjuht.

IPU andmetel oli 2024. aasta detsembri seisuga maailma parlamentide koguarvestuses 27% naisi (võrreldes aastaga 1995 on see tõusnud vaid 15,9%);

Otsustustasandil on naised alaesindatud enamikus maailma riikides, sh Euroopa Liidu riikides. Näiteks 2023. aastal valiti Eesti riigikogusse rekordarv naisi – 30 saadikut 101-st –, kuid see on veel kaugel soolisest tasakaalust parlamendis ja paraku on sama lugu nii kohalikul kui europarlamendi tasandil.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et naised on juba praegu majanduslikult tunduvalt ebastabiilsemas olukorras kui mehed ning kliimamuutused vaid süvendavad seda. Soolise võrdõiguslikkuse suurendamine majanduses tervikuna on nii maailma arenguks laiemalt kui ka kliimamuutuste pidurdamiseks äärmiselt oluline. Et mõlemat teha, on tarvis igas riigis sihitud meetmeid naiste haridustaseme ja tööhõive suurendamiseks.

Reutersi „Hot List’is “ on maailma 1000 juhtivast kliimateadlasest vaid 122 naised;

Ajakirja Nature 2022. aastal avaldatud teadusartiklis t tuli välja , et sooline lõhe esineb enamikus teadusvaldkondades ja karjäärietappidel – naiste panust teaduses tunnustatakse süstemaatiliselt vähem, nt omistati naistele oluliselt vähem autorsust kui meestele;

Eesti Teadusagentuuri 2024. aasta andmetel olid 2023. aastal avalikus sektoris teadlastest 47% naised, ent erasektoris vaid 27% ning 2021. aasta andmetel on Eestis naiste osakaal A-taseme akadeemilistel töökohtadel (professorid) avalik-õiguslikes ülikoolides kõigest 28%;

2025. aasta alguse seisuga on Eesti Teaduste Akadeemia 72 liikmest vaid 10 naised ning seni pole ükski naine olnud valitud selle presidendiks.

Naiste esindatus nii poliitikas kui ka teaduses on aga kliimamuutuste leevendamisel ja nendega kohanemisel võtmetähtsusega. Poliitikas aitavad naised tuua kaalukaid teemasid, sealhulgas kliimaküsimusi, rohkem tähelepanu keskpunkti ning kujundada lahendusi, mis arvestavad laiemalt ühiskonna vajadustega. Kuna teaduses on innovatsiooni ja läbimurrete aluseks mitmekesisus, siis mida rohkem on teaduses eri taustaga inimesi, seda suurem on tõenäosus leida tõhusaid lahendusi kliimakriisiga toimetulekuks.

Ühiskonnas kinnistunud soostereotüübid taastoodavad end paraku ka teaduses, mis kahtlemata takistavad kliimamuutustega tegelemist, kuna ühelt poolt piiravad need naiste osalust loodus- ja täppisteadustes, teisalt aga jätkub sotsiaal- ja humanitaarteaduste rolli alahindamine, kus naisi on meestest ülekaalukalt rohkem.

Sooline tasakaal teadusmaailmas pole mitte ainult õigluse küsimus, vaid ka hädavajalik, et leida lahendusi kliimakriisile. Kui naised on juhtivatel kohtadel hästi esindatud, paraneb otsustusprotsesside ja teadusuuringute mitmekesisus. Silmas tuleb pidada ka seda, et toetuda ei saa vaid tehnilistele lahendustele, kliimakriisi vaatest on ääretult tähtis ka inimkäitumine ja sotsiaalne õiglus.

Vajame ühist pingutust

Inimene oma arenguteel ei oleks jõudnud sedavõrd kaugele, kui me poleks õppinud nii osavalt loodusressursse enda heaks ära kasutama. Paraku on kiire arenguga ununenud aukartus looduse vastu ja loodusressursside ekspluateerimisega eiratud tihtipeale inimväärikust ja -õigusi.

Kliimamuutused ei ole väljakutse mitte ainult majandusele või tehnoloogiatele, vaid ka ühiskondlikult juurdunud väärtustele. Kui me ei pööra tähelepanu kliimamuutustest tulenevale soolisele ebavõrdsusele, süvenevad senised probleemid veelgi. Ka Pekingi tegevuskava rõhutab, et sooline võrdsus on lahutamatult seotud meie keskkonna ja kliimaseisundi jätkusuutlikkusega. Kliimakriis ei tunne riigipiire, sugu, vanust või mõnda muud tunnust – see on ülemaailmne väljakutse, mille lahendamiseks on vaja kõigi ühist pingutust. Et kliimakriisi leevendada ja sellega kohaneda, on vajalik naiste ja meeste võrdne osalus igas sektoris – nii saavad sündida tasakaalukad ja mõjusad otsused.