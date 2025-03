„Sain investeeritud raha aastate pärast kümnekordselt tagasi.“ Anni Rahula esimesest investeeringust ja nõksudest, mis on aidanud tal raha kasvama panna

Anni kasvas üles tagasihoidlikes oludes, kus raha ei olnud peres sage vestlusteema. „Ma ei tundnud millestki puudust, kuid sain juba varakult aru, et elamiseks ei ole ka väga palju vaja – piisab, kui kõht on täis ja riided seljas. Rahast tihti ei räägitud. Pigem oli ümbruskonnas isegi nii, et kui kellelgi raha oli, siis sellest pidi justkui pigem vaikima,“ räägib Anni. „Teisalt on mul teravalt meeles üks õppetund emalt, kes ütles juba noores eas, et kunagi ei tea, millal pead ise hakkama saama.