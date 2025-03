Nukker mees naistepäevast: minu naise ebatavaline soov möödunud nädalavahetusel tekitab tunde, et tal on kõrvalsuhe

Nimelt teatas ta juba veebruari alguses, et selle aasta naistepäeva soovib ta ainult iseendale. Et lähebki üksinda spaasse, võtab raamatu kaasa ja lülitab ennast täiesti välja. Ärgu ma planeerigu talle mitte midagi, kingitust ka ei taha. Eks ma siis nõustusin tema palvega, aga tõesti oli imelik olla kodus, naistepäeva nädalavahetusel niimoodi, et teda ei olnud. Ta isegi ei tahtnud, et ma ta autoga spaasse kohale viiks, mis tekitas minus eriti suuri kahtlusi.