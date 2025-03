Naomi Watts menopausiga seotud tabudest: sellest ei räägita, sest naised on harjunud vaikselt kannatama

Nii nagu paljud teised Hollywoodi staarid, on ka näitleja Naomi Watts võtnud südameteemaks menopausist rääkimise, et tõsta naiste teadlikkust. Ta otsustas, et on vaja midagi muuta, kui koges ise menopausi varajasi sümptomeid ja oli selle tõttu väga segaduses ning tundis end üksikuna. Wattsi eesmärk on aidata naistel mõista, et menopaus pole elu lõpp, vaid normaalne elu osa ja etapp, mida saab juhtida.