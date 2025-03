„Mehele öeldakse korduvalt, et olen jälle väsinud.“ Lugeja tähelepanekud petmise ja reetmise osas

Kui avastad, et sind on reedetud, on õige aeg suhtes lõpparve esitada.

Miks ma nimetan seda reetmiseks? Petmine on, kui naine tuleb korra hilja koju ja vabandab, et töö juures peeti kinni mingil põhjusel, tegelikult käis sõbranna sünnipäeval. Reetmine on, kui sellised tööl kinnipidamised muutuvad süstemaatiliseks, kus koju tullakse vastu hommikut taksoga, alkoholilõhnad juures ja mehele öeldakse, et olen väsinud ja sellest ei saa täna juttugi olla.“