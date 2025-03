Karm reaalsus: kuigi Eesti on tuntud oma edukate iduettevõtete poolest, ei leia me nende ettevõtete tegevjuhtide hulgast ühtegi naist

Kuigi Eesti on tuntud oma edukate iduettevõtete, nn ükssarvikute poolest, ei leia me nende ettevõtete tegevjuhtide hulgast ühtegi naist. Ka teistel juhtivatel kohtadel Eesti idufirmades on naised pigem erand kui reegel. Sarnane olukord valitseb ka Tallinna börsi põhinimekirjas olevates ettevõtetes, kus juhatustes ja nõukogudes domineerivad mehed, naiste osakaal on laias laastus viiendik.

Naised on tugevalt alaesindatud majanduslikes otsustusprotsessides ja neil on piiratud ligipääs majanduslikele ressurssidele.

Eesti ükssarvikute ja börsi põhinimekirja ettevõtete koguväärtus on laias laastus võrreldav Eesti SKP mahuga ning nende juhtimises on naistel märkimisväärselt väike roll. See näitab, et naised on tugevalt alaesindatud majanduslikes otsustusprotsessides ja neil on piiratud ligipääs majanduslikele ressurssidele.

Seega, kui Eesti majandus on viimase 30 aasta jooksul läbi teinud dramaatilised strukturaalsed muutused, siis meeste ja naiste rollid majanduses on pigem jätkuvalt ebavõrdsed ja traditsioonilised. Seda väljendab ka tööturualane segregatsioon, kus naised töötavad enam haridus-, tervishoiu- ja sotsiaaltöös (25% vs. 4%) ning oluliselt vähem (10% vs. 40%) loodusteaduste, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatikaga seotud (STEM) ametites.

Teine oluline probleem puudutab perepoliitikat ja rollimudeleid. Kuigi vanemahüvitis on olnud oluline meede lastega perede toetamisel, kasutavad seda valdavalt naised. Positiivne on see, et meeste osakaal on alates 2006. aastast tublisti kasvanud: mõnelt protsendilt ligi kolmandikuni 2021. aastal. Meeste madalam osalus kinnistab endiselt traditsioonilist arusaama, et kodu ja pere eest hoolitsemine on eelkõige naiste ülesanne, mida väljendab naiste suurem hoolduskoormus igapäevastes kodustes tegemistes. PRAXISe värske uuringu alusel on see 1,6 korda suurem kui meestel.

Majandusliku võimu ebavõrdse jaotumise üheks oluliseks tulemuseks on kõrgendatud vaesusrisk, mis on Eestis suurem naistel.