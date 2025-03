Tehisaru abil võime võrdõiguslikkuses uuele tasemele jõuda. Kuidas?

Alles aastaid hiljem sain aru, et see ambitsioonikas kokkulepe, mida tunneme Pekingi tegevusplatvormi nime all, on Eestile sama vajalik kui ükskõik millisele teisele riigile. Eestis on naised küll alati tugevad ja iseseisvad olnud, kuid oleme pidanud pidevalt vastu seisma survele, mis püüab juurutada võõraid ideid piiramaks naiste õigusi ja vähendamaks nende võimalusi ühiskonnaelus aktiivselt osaleda, surudes neid enam kodusfääri.

Eestis on soolise võrdõiguslikkuse tagamine põhiseaduslik kohustus ning peaks olema meie tugevalt hoitud traditsiooni osa. Kuigi oleme viimastel aastakümnetel teinud suuri samme soolise võrdõiguslikkuse edendamisel, on aastaks 2025 selge, et samamoodi, nagu naiste õigus otsustada enda elu üle on tegemas vähikäiku Ameerika Ühendriikides ja mõnes Euroopa Liidu riigis, on see oht täiesti reaalne ka Eestis. Mitmed poliitikud on toonud absurdse kultuurisõja Eestisse, üritades nii endale kuulsust ja toetajaskonda saada.

Seetõttu on oluline, et institutsioonid, mis võrdõiguslikkuse eest seisma peavad, oleksid tugevad ja poliitiliselt sõltumatud. Täna sõltuvad need suuresti võimul olevast koalitsioonist. Tugevate võrdõiguslikkuse eest seisvate institutsioonide vajalikkuse ja tulevikupotentsiaali mõistmiseks on tähtis süveneda võrdõigusvoliniku büroo ja võrdsuspoliitikate osakonna rollidesse. Ning tehisaru kasutamise võimalustesse.

Miks on Eestis soolist võrdõiguslikkust edendavaid institutsioone vaja?

Pekingi tegevusplatvorm kehtestas riikidele kohustuse luua ja tugevdada riiklikku raamistikku, mis edendab naiste ja meeste võrdseid õigusi. See kokkulepe koos Euroopa Liiduga liitumisega on olnud Eesti võrdõigusvoliniku büroo ja ministeeriumi juures asuva võrdsuspoliitikate osakonna tegevuste aluseks. Need riiklikud struktuurid ei ole pelgalt administratiivsed, need on soolise võrdõiguslikkuse poliitika kujundamise ja seirega seotud üksused, mis tagavad, et võrdõiguslikkus ei jääks vaid deklaratiivseks eesmärgiks.