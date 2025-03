Karmid faktid ja üllatavad suundumused: põhjalik ülevaade Eesti naiste tervisest

Positiivne on nii elu jooksul alkoholi proovinud kui purju joonud noorte vähenemine viimase aastakümne jooksul. Teisalt on iga kümnes naine ja iga neljas mees Eestis alkoholi liigtarvitaja. Kui 2012. ja 2022. aasta võrdluses on meestel alkoholi liigtarvitamine vähenenud, märkimisväärsemalt nooremates vanuserühmades, siis naiste puhul on liigtarvitajate osakaal püsinud üldiselt sama, kuid tõusnud 16–24- ja üle 45-aastaste naiste hulgas. Üheks põhjuseks on naiste sagenenud regulaarne veinijoomine.

Tavapäraste tubakatoodete (sigaret, piip jmt) suitsetamine on viimase kümne aasta madalaimal tasemel: igapäevasuitsetajaid on 12% naistest ning 21% meestest, sama suundumus on noorte hulgas. Teisalt levib uudse tootena e-sigaret ja see on eriti populaarne mõlemast soost noorte seas.

Vaimse tervisega seotud probleeme esineb naistel rohkem kui meestel. Viimase kümne aasta andmed näitavad laienevat levikut nii naiste kui meeste hulgas. Kõige enam on levinud ärevushäired – kõikidest diagnoositud vaimse tervise ja käitumise häiretest moodustavad need naiste hulgas 32% (meestel 19%). Võrreldes täiskasvanutega on teismeliste tüdrukute ja poiste seas erinevus veelgi suurem, näiteks 14–18-aastaste tüdrukute hulgas võib vaimse tervise probleemide levik olla kaks korda laialdasem kui poistel, vastavalt 48% ja 21%. Enesetappude suremuskordaja oli 2023. aastal naiste hulgas kolm korda madalam kui meeste hulgas (vastavalt 7 ja 22 100 000 elaniku kohta). Nii naiste kui meeste näitajad on siiski kõrgemad Euroopa Liidu keskmisest.

Oodatavast elueast olulisem on see, kas eluaastad mööduvad hea või halva tervise juures. Sellele küsimusele vastab kõige paremini tervena elatud eluaastate arv, st aastad, mil elatakse terviseseisundist tulenevate piiranguteta. Eesti naiste näitaja (2022. aastal 60,2) on väiksem kui Euroopa Liidu keskmine (62,8). Tervena elatud aastaid on Eesti naistel meestest rohkem vaid kahe aasta võrra (60,2 vs. 58,0 aastat). Seega sooline lõhe tervena elatud aastate vahel on väiksem kui oodatava eluea erinevus. Meestest kauem elatud eluaastad kipuvad kulgema naiste jaoks terviseseisundist tingitud piirangutega.

Nii sündide üldarv kui keskmine eeldatav laste arv naise kohta langes pärast taasiseseisvumist, kuid tõusis alates 2000ndatest (vt joonis). Alates 1990ndatest on näha arenenud riikidele omane suundumus: laste saamist lükatakse edasi ja sünnitatakse hilisemas eas. Ema keskmine vanus esimese lapse sünnil oli 1990. aastal 22,7, 2023. aastal aga 28,7 aastat, mis on pisut vähem kui Euroopa Liidu keskmine (29,7).

Kuupuhastus on ühiskonnas endiselt tabuteema. Kui paljud riigid kõigis maailmajagudes on alandanud või kaotanud menstruatsiooniga seotud hügieenitoodete käibemaksu ja näiteks Šotimaal on need aastast 2022 tasuta, siis Eestis vastati algatusele käibemaksu vähendamiseks 2021. aastal riigikogus täieliku mõistmatusega.

Ligi 80 protsendil naistest on menstruatsioonidega seotud vaevusi (kõige sagedamini valulikkus ja vererohkus) ning peaaegu pooled naised on seetõttu pidanud puuduma koolist, töölt või sotsiaalsetelt koosviibimistelt. Neid vaevusi on võimalik raviga leevendada, sellele tuleb senisest enam tähelepanu pöörata nii tervishoiusüsteemis naisi toetava nõustamisega kui ka naistel endal. Keegi ei peaks tänapäeval töö- või koolielust menstruatsioonide tõttu kõrvale jääma – ravi on olemas!

Iga neljas naine on elu jooksul vähemalt ühel korral proovinud narkootikumi. Aktiivseid tarvitajaid on mõne protsendi jagu, kuid oluliselt rohkem nooremate naiste hulgas: 16–24-aastastest naistest tarvitas aasta jooksul mõnda narkootikumi tervelt 21% ja kuu jooksul 9%. Naiste sõltuvusravi on komplitseeritud ja pikaajaline. Naiste ravile pöördumise barjääriks on pikk eemalolek perest, aga ka kartus kaotada laste hooldusõigus.

Eesti sünnitusabi on üks maailma parimaid. Enneaegsete sünnituste osakaal, rasedus- ja sünnitusaegne ning vastsündinute suremus on Eestis üks väiksemaid Euroopas. Sünnitusabi on muutunud perekeskseks sündmuseks, peresünnituste osakaal on oluliselt suurenenud – 2023. aastal oli peresünnitusi 82%. Ka emadushooldus on hästi kättesaadav ja selle osutamine on läinud peamiselt ämmaemandate kätesse. Kodusünnitus on legaliseeritud, kuid selle osakaal on alla poole protsendi kõigist sünnitustest. Ka edaspidi on tähtis seista selle eest, et igale sünnitajale ja vastsündinule oleks tagatud tänapäevastele nõuetele vastav rasedusaegne jälgimine ning turvaline sünnitusabi.

Viimase 30 aasta jooksul on Eestis märkimisväärselt langenud ka abortide üldarv ja abortiivsuskordaja (abortide arv tuhande 15–49-aastase naise kohta) ning see suundumus jätkub ka sündide vähenedes (vt joonis). Kui 1996. aastal oli Eestis 16 220 omal soovil raseduse katkestamist, siis 2023. aastal oli neid 3218. Väga kiire abortiivsuskordaja langus on toimunud ka teismeliste hulgas, seda peamiselt tänu tõhusate rasestumisvastaste meetodite kättesaadavusele (nt retseptiravimid 50% soodustusega), spetsiaalsete teenuste olemasolule ja heale nõustamisele (noorte nõustamiskeskused, esmatasandi kaasatus) ning kohustusliku seksuaalhariduse sisseviimisele koolis alates 1990ndatest. Eestis on juurdepääs turvalisele raseduse katkestamisele ja see on suur saavutus, sest hinnanguliselt on 45% kõigist maailmas tehtavatest abortidest siiski ebaturvalised, olles üheks sagedaseks naiste surma ja tervisekao põhjuseks.

Lapsesaamine on isiklik, mitte poliitiline küsimus, ning seda mõjutavad paljud omavahel seotud tegurid alates inimese küpsusest ja partneri olemasolust kuni tajutud turvalisuseni paarisuhtes, laiendatud perekonnas, ühiskonnas ja kogu maailmas. Nii saame praegu, mil sündide arv langeb, mõelda, kuidas kõige paremini toetada neid naisi, mehi ja peresid, kes soovivad lapsi saada, ning et lapsi plaanivad pered tunnetaksid, et lisaks laste saamisele on turvaline ka lapsi üles kasvatada.

Naised on rahul (seksuaal)tervise teenustega

Eestis on solidaarne tervisekindlustus ja kuna naiste tööhõive on kõrge, on enamikul neist ligipääs kõigile tervishoiuteenustele. Riik katab laste ja rasedate tervisekulud ning Tervisekassa kindlustusest ei sõltu enam ka emakakaela- ja rinnavähi sõeluuringutes osalemine.

Tagantjärele võib hinnata positiivseks, et pandeemia tingimustes ei suletud Eestis naistele olulisi seksuaaltervise teenuseid.

Naiste seksuaaltervisega seotud teenustega on Eestis rahuolu kõrge. Näiteks hinnang esimesele naistearsti külastusele on aja jooksul järjest positiivsemaks muutunud ja 90% naistest külastab naistearsti vähemalt kord viie aasta jooksul. Viljatuse levimus on võrreldav teiste arenenud riikidega, viljatusravi on aga hästi kättesaadav ja riigi poolt doteeritud kuni 41. eluaastani. Kehavälise viljastamise tulemusena sünnib Eestis ligi 5% kõigist vastsündinutest.

COVID-19 pandeemia aegsetel piirangutel ei olnud üldiselt suurt negatiivset mõju naistearstile pöördumisele, plaanitud rasestumisvastase meetodi kasutamisele, raseduse katkestamisele ega viljatusravile. Tagantjärele võib hinnata positiivseks, et pandeemia tingimustes ei suletud Eestis naistele olulisi seksuaaltervise teenuseid.

Eestis on kaks riiklikku sõeluuringuprogrammi, mis on suunatud vaid naistele – rinnavähi (alates 2004. aastast) ja emakakaelavähi sõeluuring (alates 2006. aastast). Rinnavähi sõeluuringutele kutsutakse 50–70-aastaseid naisi iga kahe aasta, emakakaelavähi sõeluuringule 30–65-aastaseid naisi iga viie aasta tagant. Kuigi nendest osavõtt on aastatega tõusnud, jääb osalusprotsent ikka alla vajaliku määra (70%). Vaktsineerimisega ennetatav vähk on emakakaelavähk, mille esinemine Eestis on riikide võrdluses kõrge. Seetõttu on väga positiivne, et Eestis on immuniseerimiskava alusel papilloomiviirusevastane vaktsiin 12–18-aastastele lastele, nii tüdrukutele kui poistele, tasuta.

Naiseks olemine kui tervise riskitegur