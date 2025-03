Mari-Liis Sepper selgitab, kuidas on Eesti täitnud kohustust edendada ja austada naiste inimõigusi

Kurvastavate uudiste voog kohub ka siinse teksti kirjutamise ajal veebruaris 2025 ja keeruline on mõelda maailma mastaabis naiste õigustest lootusrikkalt. Pea kolm aastat on väldanud Venemaa-Ukraina sõda ja maailmas tekib „kuumi“ konfliktikoldeid juurde. Valdav on ükskõiksus naiste inimõiguste massilisele rikkumisele Afganistanis. Tugevnemas on vastulöök marginaliseeritud inimgruppe ja meie õigusi toetavale poliitikale, mis äsja tipnes varjamatult misogüünse ja transvaenuliku mehe Ameerika Ühendriikide presidendiks valimisega. Selle valguses tundub kättesaamatu kuldrannakesena 1995. aasta, mil 189 riigi valitsused võtsid vastu tegevuskava, mille sisu on ka täna aktuaalne ja seab naiste õigustele kõrge standardi.

Pekingi tegevuskava loetleb 12 valdkonda, milles riigid peavad tegutsema, et tagada sooline võrdsus ning võrdsed võimalused naistele ja meestele. Nende valdkondade hulgas on eraldi teemaks ka naiste inimõigused. Euroopa Liidus on tegevuskava kasutusel selleks, et jälgida riikide edenemist soolise võrdsuse küsimuses. Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituut (EIGE) koostab Euroopa Liidu eesistujariigile järjepidevalt ülevaateid, kuidas sujub riikides tegevuskava ellurakendamine.

Kuidas on Eesti täitnud kohustust edendada ja austada naiste inimõigusi? Kas saame olla kindlad, et Eestis on laias maailmas toimuvaga võrreldes naiste õigused paremini tagatud? Välisministeerium on aastaid sedastanud, et naiste õigused on „osa Eesti inimõigusdiplomaatia temaatilistest prioriteetidest“, st et püüeldakse soolise võrdsuse saavutamisele, võimestatakse naisi ja tüdrukuid ning võideldakse seksuaal- ja soopõhise vägivallaga. Hindamaks, kuidas prioriteet välispoliitilistes tegudes väljendub, nõuaks eraldi uurimistööd. Parem teadmine on allakirjutanul sellest, mida on Eesti teinud siseriiklikult, et edendada naiste inimõigusi.