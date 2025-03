Naised ja haridus: kas hariduslõhe on naiste võit?

Eestis nagu paljudes teisteski OECD riikides tasub kõrgharidus end ära – vähemalt teoorias. Tegelikkus on aga keerulisem: kui OECD keskmine kõrghariduse palgalisa ulatub 60 protsendini, siis Eestis piirdub see vaid 30 protsendiga. Kõrgharidusega naised, kellele on korduvalt räägitud, et haridus on edu võti, peavad selle tõsiasjaga justkui leppima.