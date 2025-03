Liisa Oviir: ilma võrdõiguslikkuseta jääb nii demokraatia kui ka sotsiaalne õiglus vaid ideaaliks

Soolise võrdõiguslikkuse suurimad takistajad on stereotüüpne mõtteviis ja traditsioonilised rolliootused. Näiteks Saksamaa traditsiooniline „Kinder, Küche, Kirche“ („lapsed, köök, kirik“) filosoofia on ajalooliselt mõjutanud Saksamaa ühiskondlikke norme ja hoiakuid naistele „sobivate“ rollide kohta – naisi nähakse paremini sobivat toetavatesse rollidesse kui juhtpositsioonile. Naiste osakaal Saksamaa parlamendis ongi madalam võrreldes mitme teise Lääne-Euroopa riigiga. Mida vähem naisi otsustamistasanditel on, seda vähem võtavad otsustuskogud vastu regulatsioone, mis aitaks tasakaalu saavutada. Tasakaalu puudumine toob aga paratamatult kaasa uusi probleeme, alates palga- ja pensionilõhest, kodu- ja seksuaalvägivallast kuni vaimse tervise probleemideni ja suurenenud suitsiidiohuni. Ja need teemad mõjutavad negatiivselt mõlemat sugupoolt.

Miks on sooline võrdõiguslikkus üldse oluline? Sest see toetab inimõiguste universaalsuse põhimõtet, mis on demokraatia alus. Demokraatia tuum on kodanike võrdsed õigused ja võimalus osaleda ühiskonna juhtimises. Kui naised, kes moodustavad poole elanikkonnast, ei saa võrdselt osaleda poliitikas ja otsustusprotsessides, jääb demokraatia puudulikuks. Kui otsustustasanditel pole soolist tasakaalu, ei peegeldata ühiskonna mitmekesisust ja vajadusi adekvaatselt. Ebavõrdsus soodustab võimu koondumist kitsa ringi kätte, mis kahjustab demokraatia funktsioneerimist. See omakorda kasvatab poliitilist apaatiat ja ühiskonna killustatust.

Aga Eesti? Milline on olnud naiste tee Eestis võimu- ja otsusutustasanditele poliitikas? Eestis said naised valimisõiguse aastal 1917 ja samal aastal valiti Eesti kubermangu Ajutise Maanõukogu liikmeks Anna Leetsmann. 2023. aastal toimunud riigikogu valimistel sai saadikumandaadi 29 naist, seega moodustavad naised 101-liikmelisest parlamendist 28,7%. On see edulugu? Vahemikus 1992–2003 oli naisliikmete arv riigikogus 12 kuni 18 protsenti, alates 2007. aastast tõusis üle 20 protsendi, kuid pole kordagi ületanud 30 protsenti.

Mis aitaks? Tõhusa meetmena on end tõestanud kvoodid. Riikides, kus kehtivad naistele mõeldud kvoodid, on naiste esindatus otsustuskogudes keskmiselt 10–12% kõrgem. See annab naisliidritele nähtavuse ja loob eeskujusid, mis võimaldab esile tõusta uutel võimekatel naistel. Kvoodid aitavad murda süsteemseid tõkkeid, kuid pole võluvahend. Püsiva tulemuse saavutamiseks on vaja ka teisi toetavaid meetmeid ja kultuurimuutust. Näiteks Norras pakutakse mõlemale vanemale tasustatud vanemapuhkust. Prantsusmaal on riiklikult toetatud kergesti kättesaadavad ja taskukohased lastehoiuteenused. Rootsis on haridussüsteemis erilist rõhku pandud soolisele võrdõiguslikkusele ja seda alates algkoolist kuni kõrgkoolini. Ameerika Ühendriikides pakutakse mentorlusprogramme ja karjäärivõrgustikke naistele, kes soovivad siseneda poliitikasse. Lõuna-Aafrika Vabariik on loonud naisettevõtluse võrgustikud, mis toetavad naisi kapitali hankimisel ja juhtimisoskuste arendamisel. Kanadas on viidud läbi suuri avalikke kampaaniaid, mis on aidanud murda soorollidega seotud stereotüüpe.

Eesti põhiseadus sisaldab üldist võrdsuspõhimõtet, mis hõlmab kõiki eluvaldkondi ja kõiki isikuid. Meil on olnud esimene naispresident ja naispeaminister, praegu on riigikogus suurim naisliikmete osakaal alates taasiseseisvumisest. Seega võib öelda, et oleme teinud võrdõiguslikkuse osas edasimineku. Kui aga hinnata viimase kahe aastakümne arenguid detailsemalt, siis olulist edasiminekut pole. Tekib küsimus „Miks?“.

Eriti viimasel ajal on taas tõusnud ühiskondlik surve võrdsustada naine ja ema.

Sellele on aus vastus ilmselt stereotüübid ja seda kõige laiemas mõttes. Esmalt see, et naised tajuvad ühiskondlikku ootust täita traditsioonilist soorolli. Eriti viimasel ajal on taas tõusnud ühiskondlik surve võrdsustada naine ja ema. Eelkõige emadus on roll, mida naine „peab“ täitma ja muu on kas teisejärguline või isegi pigem taunitav. Peale selle on ühiskonna arusaam „õigest poliitikust“ üheselt mehekeskne. Õige poliitik on keskealine mees, kes on valmis agressiivseks debatiks ja õhtusteks kohtumisteks valijatega. Ja lisaks meediasurve. Poliitikas osalevad naised on korduvalt kinnitanud, et just naiste puhul küsivad ajakirjanikud eraelulisi küsimusi. Lisaks asjaolule, et sel viisil kinnistatakse stereotüüpi, et perekond ja lapsed on naise asi, surutakse ka naispoliitikute süütundele. Ehk endiselt on poliitikas karjääri tegev naine „rongaema“.

Kui meie eesmärk on suurendada naiste osalust võimu- ja otsustustasanditel, peab lähenemine olema laiapõhjaline ning hõlmama erinevaid meetmeid. Pikaajalise mõjuga edu võtmed on kättesaadavad lastehoiuteenused, paindlik töökorraldus ja kvoodid, aga ka toetatud muutused kultuuris ja hoiakutes. Alles siis on võimalik jõuda ühiskonnani, kus päriselt loeb inimese enda panus, mitte tema sugu.