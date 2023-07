KUULA | Suhtejutud. „Halb öelda, aga kehvad suhted silmarõõmu ja ta laste teise vanema vahel on taak ka meie suhtele“

Kirja tuules päris Heidit Ristole, et kas temal jaoks on see probleem, kui naisel on lapsed. „Ei, ei ole. Sellga on see huvitav asi, et see oli minu puhul teemaks siis, kui ma olin noorem. Seal 20ndate keskel umbes. Aga mida vanemaks sa saad, seda targemaks sa saad (naerab). Mind tegelikult ei hirmuta selliste juhtumite puhul need lapse, vaid mind paneb veidi mõtlema alati see, et millised suhted on naisel lapse isa või isadega. Mitte armukadeduse mõttes, vaid just et, kui need ei ole eriti hea, siis on see alati lisapinge ka meie suhtele ja elule. Igasugune pinge tuleb ju suhtesse kaasa,“ mõtiskles Risto.