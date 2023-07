KUULA | Suhtejutud. „Liiv kleepus igale poole“ ja „minu jaoks on see veidi perversne“ ehk miks inimesed avalikes kohtades seksivad?

„Ma hakkasin siin mõtlema ja eks elu on pakkunud ka isiklikul pinnal neid kogemusi, et eks see suvi kipub inimesi ka seksuaalses mõttes segi peast ajama küll,“ mõtiskles Risto juhtunu üle ja lisas lõbusalt: „Ma saan aru, et akt toimus Edward von Lõnguse maalide läheduses, et kuna tal on teatavasti taieseid üle kogu mitme Eesti linna, siis ma hirmuga jäin mõtlema, et mis siis nüüd tänavatel saama hakkab!“.

Heidit jäi piinama mõte, et mis ikkagi seda konkreetset paari niiviisi käivitas ja kuidas üldse tullakse selle peale, et avalikus kohas seksida. „Minu jaoks on nii avalikus kohas seksimine natukene perversne. Sinna on sisse kirjutatud ju selline põnevus või ohutunne, et keegi äkki järsku näeb. Vaevalt, et muidu seda tehakse, sest see pole just kõige rahulikum ja intiimsem koht,“ lisas saatejuht.