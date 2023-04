KUULA | Suhtejutud. Hoiatava loo näitel: kas, kuna ja millist intiimset sisu võiks värskele tutvusele saata?

Risto tunnistas kohe alustuseks, et tema kogemus on näidanud, kuidas hästi kerge on piltide saatmise keerisesse sattuda. "Ja siis seal olles võivadki piire ehk mitte nii hästi tunnetavad inimesed neid üsna ruttu ületada,“ arutles Risto. „Just. Hästi lihtne on ju öelda, et „ära jaga alasti pilte endast võõrastele“, aga siis avastad, et tegelikult on pool sotsiaalmeedia suhtlust täis alasti pilte ja videoid,“ lisas ta muiates.