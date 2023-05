KUULA | Suhtejutud. Kooselamise ettepanekule ootamatu vastuse saanud naine: „Kuidas ma sain küll nii mööda panna...“

Saatejuhid Heidit ja Risto alustasid saadet ühe lugejakirjaga, kus naisterahvas kurtis, et pärast aastake kestnud suhet tegi ta meespoolele ettepaneku kokku kolida, millele aga viimane reageeris ootamatult. "Ma ei saa aru, kuidas sai juhtuda, et tegin ettepaneku kokku kolida, aga tema tahtis hoopis lahku minna. Nende kahe variandi vahel on ju palju teisi võimalusi. Kuidas ma sain küll nii mööda panna?“ kurtis kirja saatnud naine.

Heidit tõdes, et tegu on täiesti klassikalise juhtumiga, mida ta on ka enda elus palju näinud. Risto aga arvas, et kuna meespool oli harjunud enda senise elukorraldusega ja pakkumine tuli tema jaoks ehk ootamatult, siis ehmatas see teda niivõrd, et ta emotsiooni ajel leidis lahkumineku olevat mõistlikum mõte.

Mida aga sellistes olukordades tegelikult teha? Kui pikk peaks üldse olema aeg, et selline ettepanek lauale käia? Kuidas saada aru, et mõlemad pooled on suuremaks sammuks valmis? Mida arvestada, kui teise poole elukorraldus (elab näiteks üksi) erineb kardinaalselt sinu enda elukorraldusest (elad koos lastega vms)?

Kuula saadet, mõtle kaasa ja saada ka enda tekkinud küsimused Heiditile ja Ristole: heidit.kaio@eestinaine.ee.

