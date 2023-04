KUULA | Suhtejutud. „Aga ta ju norskab!“ Kas voodielu uus trend võiks tõesti olla lahendus suhte värskena hoidmiseks?

Heidit alustas teema tutvustamist kahest enda naistuttavast ja nende kogemusest. Esimene, nimetame teda Lilianiks, on kogenud enda uues ja väga klappivas suhtes tõika, et mees tavatseb pärast seksi lahkuma ega soovi jääda ööd veetma. Lilian kahtlustab, et põhjus peitub norskamises, kuna paaril korral on mees tema kõrval uinunud ja siis ka kohe norskama hakanud. „Lilian on ise arvanud, et mees ehk kardab, et see võib nende suhtele - mis on niigi uus ja värske - otsustavaks muutuda,“ kirjeldab Heidit.