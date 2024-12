2024. AASTA TOP 5 | Rita Rätsepp ja külalised! Viis olulist vaimse tervise vestlust, mida veel sel aastal kuulata

Sõprus- või partnerlussuhe nartsissistiga on alati keeruline ja täis kannatusi. See on enese põletamine ja enda madala enesehinnangu toitmine. Iseenda heaolu huvides tuleb sellisele suhtele teha lõpp nii ruttu, kui vähegi võimalik. Mida aga teha siis kui nartsissist on lähisugulane või pereliige?

Uskumus on teatud vaimuseisund, mis teadlikult või alateadlikult mõjutab meie elu. Uskumused on sisemised tõekspidamised, mis juhivad meie käitumist ja mõtlemist ning seeläbi loovad meie reaalsuse. Saate eesmärk on rääkida uskumustest ja nende mõjust laiemalt, sest ükskõik, mida me oma elus ka ette ei võtaks lähtume me alati oma uskumustest. Uskumused mõjutavad ja lausa kontrollivad meid.

Elu on pidevas muutuses. Muutustega toimetuleku tähtsaim märksõna on kohanemine uute oludega või sellega, et midagi on teistmoodi. Peep räägib intervjuus värvikalt, millised on olnud tema enda jaoks olulisemad muutused, mida ta on elus kogenud. Ta vastab ka küsimusele, kuidas need teda mõjutasid, ja milline on olnud tema suurim õppetund muutuste ajal? Kui olulised on usaldamine ja õpialtisus? Mis juhtub kui me jääme jäigaks? Miks osutatakse tihti muutustele lausa vastupanu?