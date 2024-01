KUULA | „Oluline on kaotada igasugune lootus.“ Mida teha kui nartsissist on lähisugulane või pereliige?

Ajakirja „Eesti Naine“ podcasti „Vaimse tervise heaks“ stuudios on sel korral saatejuht Rita Rätsepa külaliseks holistilise regressiooni terapeut ja kunstnik Tiina Mariam Reinsalu ning vestluse teemaks „nartsissist“. Kust see nimetus tuleb? Kas tegemist on isiksusehäirega? Kui oluline on ohvri jaoks saada teadlikuks nartsissistlikust käitumisest? Saates avatakse, kuidas eristada nartsissistlikku käitumist isiksusehäirest. Mida märgata ja millised on tunnused, et sedatüüpi inimest ära tunda, ning mida ette võtta, et ennast nartsissisti eest kaitsta.