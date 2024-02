KUULA | Uskumused juhivad su käitumist ja mõtlemist, aga milline on nende mõju vaimsele tervisele?

Ajakirja Eesti Naine podcasti „Vaimse tervise heaks“ stuudios on seekord külaliseks Erme Martin, kes on esimeselt hariduselt jurist, aga kümmekond aastat oma elust pühendas ta hoopis erinevatele vaimsetele praktikatele ja õpingutele. Saate eesmärk on rääkida uskumustest ja nende mõjust laiemalt, sest ükskõik, mida me oma elus ka ette ei võtaks lähtume me alati oma uskumustest. Uskumused mõjutavad ja lausa kontrollivad meid.