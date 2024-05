KUULA | „Ema on alguste algus.“ Kuidas hoida head ema-tütre suhet?

Ema ülesanne on olla lapsele turvasadam. Suhe emaga on elu kõige ürgsem ja tähtsaim, seda pole kunagi võimalik lõpetada. Kindlasti muutub aja jooksul läheduse viis, aga lähedus ei tohiks ema ja lapse omavahelistest suhetest kunagi kaduda. Aga kuidas hoida head ema-tütre suhet?

Muutused elus tekitavad pingeid. Üks suuremaid muutusi on päritoluperest eraldumine, mis alati ei pruugi sujuvalt minna. Ükskõik, mil viisil me ka üles oleme kasvanud, täiskasvanuna vastutame oma elu eest alati ise, vanemaid süüdistada pole mõtet. Ka mitte selle pärast, mida lapsepõlvest oleme kaasa saanud. Mis kord on juhtunud, seda enam muuta ei saa, aga saab muuta tähendusi, samuti mõtteviisi ja hoiakuid. Jonniva lapse rollist saab liikuda täiskasvanu omasse. Otsus andestada ja mõista võiks kuuluda suureks saanud inimeseks olemise juurde.

Milline on ema roll? Milline tütre roll? Lapse alateadvus on ema alateadvus. Kuidas luua head ja kestlikku ema-tütre suhet ja mis seda suhet mõjutab?

Miks mõned suhted ei toimi? Emasid süüdistatakse palju, kui miski on korrast ära. Suhetes on osapooli aga ikka vähemalt kaks. Kui suhe millegipärast ei toimi, siis kuidas suhteid parandada? Mida ette võtta?

Ideaalset ema ei ole olemas. Mis mõjutab, milline ema kellestki kasvab? Milline on ebaküpselt käituv ema ja kust see tuleb? Millised on erinevad emade tüübid? Milline on kanaema, piisavalt hea ema või kauge-külm ema?