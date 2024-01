KUULA | „Vägivald maailmas algab sünnitustoast.“ Kui suurt rolli mängib sündimise hetk ja esimesed hingetõmbed inimese igapäevaelus?

Algallika protsess ja hingamistöö - mida see endast kujutab?

Tänase saate külalisteks on doula ehk sünnitoetaja Maarika Mesipuu-Veebel ning Algallika protsessi ja hingamistöö terapeut Iida-Leena Materasu . Saate alguses on meil ühendus ka Inglismaaga, kus Zoomi vahendusel jagab oma mõtteid meetodi looja Binnie Dansby , kes on hingamistööga tegelenud juba 1970. aastast.

Elu algab esimese hingetõmbega ja lõpeb viimasega. Hingamine on nii loomulik osa elust, aga me tegelikult ei teadvusta ega mõtle, kui olulist rolli hingamine meie igapäevases elus tegelikult omab.

Binnie on öelnud, et vägivald maailmas algab sünnitustoast. Kui suurt rolli inimese igapäevaelus mängib sündimise hetk ja esimesed hingetõmbed? Mil moel nõustamine ja hingamistöö ühendatuna mõjub sügavalt puhastava ja tervendavana? Mis toimub inimesega selle protsessi käigus? Kui suur väärtus on elada tasakaalus keha ja meelega? Kui palju saab inimene ise enda jaoks ära teha ja kui oluline on võtta ise vastutus nii oma elu kui tervise eest? Kui oluline on sel teel toetus ja teadlikkus? Kas on võimalik tuua oma ellu täiesti uued suhtemustrid?