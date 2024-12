EESTI NAISE 2024. AASTA TOP | Mihkel Raud kaugsuhte varjukülgedest: on pelgalt aja küsimus, mil naabrimees „oma mehe“ kohustused üle võtab

Seda enam, et näiteks Koit ja Hämarik saavad ju hakkama küll, kuigi ainult korra aastas teineteist näevad. Vahest on nende suhe sellevõrra tugevamgi, et ei pea iga päev teineteise hommikust hingeõhku või mööda korterit vedelevaid sokke taluma? Lisaks suudavad Koit ja Hämarik seda korda aastas eriliselt hinnata. Nad pühendavad väärtuslikud minutid millelegi kaunimale kui selle kokkuleppimisele, kumb läheb korteriühistu koosolekule. Kas kaugsuhe pole siis tõeliselt imeline?