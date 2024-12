EESTI NAISE 2024. AASTA TOP | Sööst glamuuribuumi! Fotograaf Aivar Kullamaa valik ajakirja Kroonika klassikaks saanud 1990ndate portreepiltidest

Suures 1990ndate priiuses, nagu kevadel laudalatrist aasale pääsenud vasikas, tärkas Eestis ka glamuur. Too kirev ajastu on eriti kirkalt „kirjas“ ajakirja Kroonika klassikaks saanud portreepiltidel. Neist paljude autorilt fotograaf Aivar Kullamaalt palusime tema valikut „oi, aegu!“ meenutuseks.

„Mind on alati paelunud valgusega kirjutamine, mida fotograafia kõige otsesemas mõttes ka on, selle kreekakeelse sõna otsetõlkeski,“ ütleb Aivar Kullamaa. „Kõige enam meeldib mulle leida just selline valguslahendus ja kompositsioon, mis fookuses oleva objekti iseloomu tabab.“