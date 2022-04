KUULA | Suhtejutud: kaugsuhte puhul tuleb olla palju leidlikum. See käib ka seksi kohta

Selle teema üle ärgitas arutama üks lugeja murekiri. Selgus, et ka ühel saatejuhtidest on endal kaugsuhte kogemus olemas. Mida ta õppis ja milline see kogemus oli? Mida üldse arvata tänapäeva kaugsuhtest? Miks on osade inimeste pärissuhted tegelikult justnagu kaugsuhted?