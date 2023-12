Kas sel inimesel üldse tore pool ka on!? Siltide kleepimine – möödapääsmatus või oskamatus oma emotsioonidega tegeleda?

Kui päeva jooksul juhtub üks paha asi – keegi ütleb halvasti või pritsib möödakihutav auto sind poriseks –, siis nii mõnigi kord värvib see üks kogemus terve päeva tumedaks, kuigi samal ajal sinab pea kohal rahutaevas, kõik pere- ja ihuliikmed on terved ning vastutulija naeratas sulle just sõbralikult. Kriitilisel või solvaval sõnal on üldjuhul palju kestvam mõju kui tunnustaval sõnal. Valu tekitav tunne nakkub sisemaailmas kui takjapaberile, meeldiva kogemuse efekt on sageli lühiajalisem ja libiseb maha otsekui teflonpinnalt.