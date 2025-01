Kui isa on terve elu olnud kui võõras, kas pead teda üleval pidama, kui tema ise seda enam teha ei suuda?

Kehtiva perekonnaseaduse järgi peavad ülalpidamist andma täisealised esimese astme ülenejad ja alanejad sugulased. Ülenejateks sugulasteks on vanemad ja alanejateks lapsed. Kui alaealistele lastele elatise tasumise kohustus on absoluutne – see jääb kehtima igal juhul ja sellest ei saa vabaneda, isegi sõltumata sellest, kas lapsel on või ei ole oma vara –, siis täiskasvanud last, nagu ka täiskasvanud vanemat, peab ülal pidama üksnes siis, kui ta on abivajav, s.t ei ole võimeline ennast ise ülal pidama. Kui aga on näiteks selge, et eakas vanem ei tule enam iseseisvalt eluga toime ja vajab kohta üldhooldusasutuses, ning tal ei ole omandit, mille müügist saaks raha tema kulude katteks, võib lastel tekkida kohustus tasuda hooldekodu kuumaksest puudujääv osa.