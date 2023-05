Paljudele on sõna „flirt“ paheline ja manipuleeriva kõlaga, aga see on kutse – mängime!

Kõigepealt lepime kokku, mida flirdi all mõistame. Mina saan sellest aru nii, et flirt on mänguline seksuaalselt laetud suhtlus kahe inimese vahel. See on kutse – mängime! Flirt on abinõu, et ahvatleda teist inimest enda vastu huvi tundma. Aga see võib olla ka uimastav relv, mille abil teise inimese kaitsest läbi murda. Mõnikord on flirt eelakord armumängule, mõnikord kannab endas ootust sügavama suhte alustamiseks. Mõnikord, ja isegi päris tihti, on see aga pelgalt meelelahutuslik suhtlemislaad, ilma igasuguse tähendusliku kontaktiigatsuseta – lihtsalt rõõmurohke mäng. Fun. Mõningate rahvaste suhtlemiskultuuris, näiteks prantslaste omas, käib väike flirt igapäevaelu ja kohvikumelu juurde. Mõnes teises kultuuriruumis on see aga surmapatt, mille ohjamiseks on kõige kindlam naine pealaest jalataldadeni rüütada ja ta silmadki looritada.