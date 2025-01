Unustage Melania ja Ivanka! Trumpi ametisse vannutamisel püüdis publiku tähelepanu hoopis USA teine leedi

Vahetult peale hetke, kui USA president Donald Trump oli ametisse vannutatud, viskas maailma võimsama riigi juht nalja, et tema isiklikult oleks asepresidendiks valinud hoopis Usha Vance’i, sest viimane olevat ainus, kes on värskest asepresidendist J. D. Vance’ist targem. Aga kes on see sügavate silmade ja kauni naeratusega võluv naine, kes inauguratsiooni paraadil tähelepanu keskpunktis oli?