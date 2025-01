„Kui tütar oli paariaastane, mõtlesin ennast vaadates, et ilu olen küll emaks saades lapsele ära andnud.“ Nele-Liis Vaiksoo ilust, tööst ja naiseks olemisest

Päeva esimeses pooles on Nele-Liis juba teinud ühe väiksema esinemise, hetkel on tal pildistamise järel tunnike, et veidi süüa, seejärel tehakse talle grimm ja õhtu hakul mängitakse hooaja viimast „Vanamehe muušikali,“ kus naisel on „väike rollike“. „Need inimesed, kellega koos töötan, on nii fantastilised, et ma ei saagi kuidagi väsinud olla,“ lausub ta särasilmi, kui väljendan imestust, kuidas ta küll jaksab. Räägime Nele-Liisiga ilust, tööst ja naiseks olemisest.