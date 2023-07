Pereterapeut: sarimonogaamia on uus normaalsus. Kuidas südameasjus orienteeruda, kui pikki suhteid on elus mitu?

Sarimonogaamia

Traditsioonilise monogaamse peremudeli („kuni surm meid lahutab“) kõrvale on elujõulisena tulnud sarimonogaamia ehk üks pikaajaline püsipartner korraga ning neid suhteid võib elu jooksul järjepanu olla mitu tükki. Üle poolte alla 60aastaste täiskasvanute elus on kaks-kolm pikka ja olulist suhet (mõnel rohkemgi). See on nüüdne uus normaalsus. Lühiseiklusi võib nende suhete vahele (ja mõnikord ka suhte ajale) mahtuda mõnel kümneid, püsimatutel sadu.

Kallimal on alati koht me südames. Suhtes „esimesest armastusest kuni surmani“ on lihtne – tulid kord mu südamesse ja sinna sa ka jääd. Kuidas on aga asjalood siis, kui pikki suhteid on elus mitu? Kas ka eksil võib olla koht mu südames, kuigi see suhe on läbi ja mu südamesse on teinud pesa juba teine inimene? Üht vana laulu tsiteerides: kas vana arm ka roostetab?

Kindlasti on lugejatel kogemusi seinast seina. Ühel saab eks parimaks sõbraks, teine ei pruugi eksist enam kunagi midagi teada tahta. Mõnikord on tõesti nii, et kui suhe läbi, tahaks unustada selle kui paha unenäo. Tahaks end raputada nagu veest väljuv koer ja lennutada kõik mälestused sellest inimesest kaugele eemale. Rahvasuu lõõbib, et on tore, kui su kõrval on inimene, keda sa vajad, aga veel toredam on, kui su kõrval pole inimest, keda sa (enam) ei vaja. Vabanemine! Nägin just ükspäev Tallinnas autot, mille tagaklaasile oli kirjutatud ameerikalikult just divorced – äsja lahutatud –, mis tõenäoselt markeeris auto taha kinnitatud õhupallide, tühjade purkide ja kõrinatega kergendus­tunnet, mis suhte lõppemisest tekkis. Aga ega ma muidugi tea, mis autoomaniku südames toimus.

Erinevused iseloomudes, elustiilis või väärtushinnangutes pole suhtele ohtlikud ega põhjusta lahku­mine­kut, kui õppida nendega elama ja teha kompromisse ja koostööd mõlema vajaduste täitmiseks.