Poja tervisemure tõttu perega Portugali kolinud Kati Torim: elu võib olla ropendama ajavalt ebaaus ja halbu asju juhtub. Meiega juhtus ka

Vahele teeme mõned kükid, et kokku korjata puude all mädanema läinud sidrunid ja apelsinid – liigutus on ju tuttav, sama asja tegin ju Eestiski, sest maal sai kokku elatud üle kümne aasta. Lihtsalt siis tuli sügisel õunu kokku korjata, et korralikud enne talve keldrisse ja mädanenud kraaviäärde veetud saaks. Olen kolmekümne kaheksa aastane ja jätsin oma elus vahele esimese talve – elan nüüd Portugalis.