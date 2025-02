KUULA | Eva Truuverk: unistus on väga oluline asi, mis peab sul igaks juhuks tagataskus olema

Kui vaadata seda, et praegu on väga turbulentne ja ka kriiside aeg, inforuum on kogu aeg ärev ja hirmutav ning keskendunud eesootavale päevale ja sellega hakkama saamisele, siis oleks väga hea unistada, et tekiks see usk ja lootus, et tulevik ikkagi tuleb. Ootame kõiki teemast huvitatud inimesi koos ühiselt unistama, panema kirja oma unistused ja väärtused, mida tahame oma tulevikus näha ja kogeda ning kogume kõik need unistused 20. mail kokku – loome selleks üle Eesti ligi 200 unistamispesa, kus saab ühiselt visioone veeretada. Seejärel analüüsib seda materjali Tallinna Tehnikaülikooli Tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE tehisaru-tiim ning selle materjali pealt on meil lootus, et saame teada milline on see Eesti lugu ja väärtused, mida me tahame tänasest homsesse kaasa võtta, mida loodame seal tulevikus ees ootavat ja kuidas me selleni jõuaksime,“ räägib Eva rõõmsa õhinaga uue, suure ja võimsa kodanikuaktsiooni ootuses ning loodab, nii loomeinimesed, teadlased kui ka kohalike omavalitsuste poliitikate kujundajad saavad sellest väga väärtuslikku sisendit.

„Ma päriselt usun sellesse, et igal inimesel peaks oma elus olema siht, samamoodi ka riigil ja rahval peaks olema oma eesmärk ja visioon, et kus suunas liigume – midagi, mis annab jõudu ja lootust kriisiaegadel hakkama saada ja need kriisid ka üle elada. Usk, et hoolimata kõigest on midagi head ees ootamas,“ tõdeb ta ning toob näiteks iseseisvumisaja eelse ühise vabaduse ja vaba Eesti unistuse, mida me saime ühisel jõul rahvana realiseerida kohe kui selleks võimaluse aken avanes. „Seetõttu on unistus väga oluline asi, mis sul peab igaks juhuks tagataskus olema! Iial ei tea millal sa saad teha järgmise sammu isikliku, riigi või kogu maailma parema tuleviku suunas – sa pead selleks valmis olema.“