Eestlanna jagab tulusat säästunippi: kui rõõmus on saada igal kuul arve, kus peal nii väike summa!

Esimene samm raha säästmise suunas on ülevaate omamine: kui palju sa täpselt teenid ja kuhu raha kulub. Ilma selle infota on väga keeruline säästmist planeerida. Võta tavaline Exceli tabel, paber ja pliiats või kasuta internetipangas eelarve planeerimise süsteemi. Sa võid üllatuda, kuhu raha läheb.

See võib kõlada ilmselgena, aga selleks, et säästa, pead sa teadma, kui palju on sul võimalik säästa. Võid endale määrata konkreetse summa või arvutada sissetulekust protsendi. Säästmine on küll oluline, kuid sama tähtis on ka realistlik vaade, et suudaksid eesmärgile kindlaks jääda.