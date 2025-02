„Korra oleme ka tõsiselt arutlenud teemal „vahest võiksime käima hakata – me ju sobime nii hästi.“ Kas mehe ja naise vaheline sõprus on võimalik?

KAISA (44): Mul on alati olnud meessoost sõpru. Meestega on mõnus juttu ajada – nad ei liialda, pole ülearu emotsionaalsed ja räägivad sageli teemadel, mis mind huvitavad: muusika, kirjandus, maailmaasjad, reisimine, eetika ja poliitika... Mulle meeldib mehelik huumor. Mehi võib rohkem usaldada kui naisi, nad on alati diskreetsed.

Peale paljude pisut kaugemate meessoost sõprade on mul üks, kes on noorpõlvest jäänud. Mäletan, et ühe korra oleme ka tõsiselt arutlenud teemal „vahest võiksime käima hakata – me ju sobime nii hästi“, aga seepeale tuli kohe hirm, et mis siis, kui ei tule välja?! Ja leidsime, et pruudid-peigmehed tulevad ja lähevad, sõbrad jäävad.

Muide, mõned aastad hiljem tutvus ta oma tulevase naisega just minu kaudu. Käime läbi pereti, kuid aeg-ajalt on meil vaja ka kahekesi tassike või paar kohvi juua, et rääkida siiralt, kuidas kummalgi on vahepeal läinud. Sest me hoolime üksteise käekäigust, oskame vajadusel lohutada või nõu anda. Küllap meil on mõlemal oma kaasadega vedanud, et nad pole ilma-aegu armukadedad ega heida meile ette neid põgusaid kohtumisi.

Mina arvan, et mehe ja naise sõprus on

