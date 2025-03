Režissöör Eva Kübara kokkupuuted polüamooriaga: need suhted kasvatasid mind inimesena palju

Dokumentaalfilm „Minu kallimad“ jälgib nelja aasta jooksul kolme paari, kes on erinevatel põhjustel läinud polüamooria teekonnale, mis tähendab, et neil on korraga rohkem kui üks intiimpartner. Režissöör Eva Kübar tunnistas Naistelehele antud intervjuus, et idee filmi teha tekkis sellest, et tal endalgi oli kokkupuuteid polüamooriaga.