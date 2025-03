Kuigi maailm on endiselt meeste poole kaldu, sõltub selle toimimine ikkagi naistest. Kes on Eesti südamega tegijad naised?

Näituse „Eesti naine – südamega tegija“ autor fotograaf Annika Haas julgeb seda väita ainuüksi nende väheste portreteeritud Eesti naiste tegude põhjal. Juba see pisike seltskond on väega, mis on andnud kokku tohutu jõu ja energia Eesti 35aastasel teekonnal olla iseseisev toimiv ja edukas riik. Riik ei ole poliitikud, vaid inimesed, kes oma igapäevaelus ja töös panustavad oma südame ja tegemistega rohkem kui iseenda heaks. Kui kohtate oma teel siin vastu vaatavaid naisi, öelge neile aitäh.