„Tahaksin nii väga armuda ja öelda, et armastan…“ Alain Delon, mõnede jaoks 20. sajandi säravaim filmitäht, teiste silmis inglinäoga võllaroog

Sel suvel tabas 83aastast Alain Deloni insult, pikka aega oli ta Šveitsis arstide järelevalve all. Näitleja ütles hiljuti ajakirjale Paris Match, et on valmis siitilmast lahkuma: “Ma vihkan praegust aega, kõik ümberringi on läbinisti võlts – vaid rikkus on see, mis loeb.” Samas tunnistas mees, et pole leidnud enda kõrvale kaaslannat, kes oleks elu lõpupäevil talle toeks. “Kümmekond kandidaati on olnud, ükski pole olnud õige.”