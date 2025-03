Kate Hudson paljastas, miks ta ei pruugi kunagi abielluda: mulle meeldib mõte olla igavesti kihlatud

"Mulle meeldib mõte olla igavesti kihlatud," avaldas Hudson 3. märtsil saates The Drew Barrymore Show. Kuigi ta kaaluks võimalust salaja abielluda, jäävad ta teod toppama abieluga kaasneva paberimajanduse taha. "Lepinguline pool on minu jaoks keeruline. Mulle meeldib mu vabadus."

Hudsoni sõnul ei taha ta ka tegeleda suure tseremoonia planeerimisega kaasneva stressi ja kuludega. "Mul pole seda tunnet, et „Oh, mu jumal, ma abiellun ja ma ei suuda oma pulmapidu ära oodata.“ Pigem vastupidi. Mõtlen: „Okei, ma pean seda korraldama hakkama ja see läheb nii palju maksma.“ Seda on minu jaoks lihtsalt liiga palju."

Hudson toonitas ka, et ta on terve elu näinud kõrvalt suhet, kus abiellumine pole osutunud vajalikuks: "Mind kasvatasid üles Goldie Hawn ja Kurt Russell, kes ei ole kunagi lepingut allkirjastanud – ja nad on olnud „kihlatud“ alates ajast, kui olin seitsmene."

Hudsoni ema Hawn on olnud suhtes Russelliga juba üle neljakümne aasta, alates 1983. aastast, kui Hudson oli alles väikelaps. Kuulus paar on teadlikult otsustanud mitte abielluda. "Kui sul on piisavalt raha ja iseseisvust ning sulle meeldib su iseseisvus, siis on midagi psühholoogiliselt vabastavat mitte olla abielus, sest see annab sulle võimaluse teha otsuseid ühes või teises suunas," ütles Hawn 2016. aastal. "Mina valisin jääda, Kurt valis jääda, ja meile meeldib see valik."

Hudson on varem tegelikult ka abielus olnud. 2000. aastal abiellus ta muusiku Chris Robinsoniga, kuid nende abielu lõppes juba kuus aastat hiljem lahutusega.