FOTOD | Skandinaavia naised on teistest alati sammukese ees! Kaheksa moetrendi Stockholmi ja Kopenhaageni tänavatelt

Nii Stockholmi kui Kopenhaageni tänavatel jalutavad moeteadlikud naised ja mehed panevad endale järele vaatama. Alati on neil jalas kõige ihaldusväärsemad ketsid või õlgadel mõne huvitava kohaliku disaineri jakk. „Pingutamatult lahe“ (effortlessly cool - toim.) on sõnapaar, mis nendegi stiili, sarnaselt prantslastele, kõige paremini iseloomustab, kuid tehtud moevalikud on nende kahe vahel tegelikult üsna erinevad. Kui prantslased armastavad ehk rohkem klassikalist naiselikkust, siis skandinaavlased ei karda eksperimenteerida ja kanda asju, mille puhul teised ütleksid: „Seda ma küll enam kunagi selga ei pane!“ (Mõtle: kolme triibuga dressipüksid või tossud, mis kuuluvad su matkasõbrast isa kollektsiooni.)