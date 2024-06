FOTOD | Kui popid Adidase tennised ei meeldi, siis moeinimeste sõnul on hoopis need tossud selle suve trendikaimad

Trenditeadlikumad teavad, et alanud kevadsuvisel hooajal on kõige enam tähelepanu pälvinud Adidas Samba tennised, aga pisut vaiksemalt on tribüünile pääsenud ka Salomoni tossud, vahendab moeveeb Who What Wear. Need meeldivad ilmselt rohkem sportlikuma elustiiliga kandjatele, sobides muuseas hästi just matkamiseks. Küll aga on nende välimus piisavalt moekas, et matkatossud jõudsid ka linnatänavatele ja kui ees ootab linnareis, mille jooksul läbida kümneid tuhandeid samme, ei tundu paremat valikut olevatki.