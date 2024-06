FOTOD | Otsid suveks kingi, mis jäävad kõigile silma? Siis vali need seda julget värvitooni

Trendid trendideks, aga punaseid rihmikuid võiks suviste pidude puhul võrdsustada talvehooajal nii palavalt armastatud litterkleidiga. Tänavu on selles ka mitmed moefirmad kokku leppinud, sest mitmete kollektsioonidesse on punased kingad end mugavalt sisse seadnud ja ennustatakse, et tegemist on moesuunaga, mis kestab veel pikalt. Ja nagu juba kord öeldud sai, on vau-efekt garanteeritud!