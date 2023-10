Mõned naised rääkisid lapsepõlve- või kooselutraumadest, mille pärast nad ise lapsi ei taha. Oli neid, kes ei taha oma keha rikkuda; neid, kel puudub igasugune soov paljuneda; ja neidki, kes on esimesel võimalusel end steriliseerida lasknud. Kaasamõtlejaid häiris, et teemat lihtsustatakse ja mõeldakse mustvalgeks. Ühte patta pannakse need, kes lapsi ei taha, need, kes ei saa, ja ka need naised, kes on otsustanud lapsendada või kasvatada oma elukaaslase lapsi. Viimased leidsid, et tegelikult peaks tegelema olemasolevatele lastele täisväärtusliku elu tagamisega, aidata puudega lastel või perekondliku toeta lastel hakkama saada.