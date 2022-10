Kas päevas tuleks teha 10 000 sammu või piisab 30-minutilisest jalutusest?

Rohkem kui 50 aastat hiljem on aga endiselt säilinud üleskutse, et täiskasvanud inimesed peaksid kõndima 10 000 sammu päevas. Aastate jooksul on paljud teadlased sammu-teooriat uurinud.

2011. aastal ajakirjas International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity avaldatud uuringu tulemustes märgiti, et 10 000 sammu tegemine päevas on terve täiskasvanud inimese jaoks mõistlik eesmärk. Põhjendusena toodi välja, et enamik ameeriklasi teeb päevas umbes 4000–6000 sammu – tööl, ostlemisel, parklasse kõndimisel jne. Kui sellele lisada 30 minutit liikumist iga päev, annab see olemasolevatele sammudele keskmiselt juurde 3000–4000 sammu ehk nii jõutaksegi 10 000 sammu lähedale. Uuringus leiti, et sammude jälgimine võiks ärgitada inimesi olema füüsilist rohkem aktiivsed.